Kajaanin Papasin pelaajat Samuli Kemppainen, Aaro Bergholm ja Saku Poranen pääsivät nuorten maajoukkueleiritykseen. Kuva: Miika Manninen

Harvinaislaatuiset maajoukkuevalinnat ovat ylpeyden aihe Papasille: ”Tämä kertoo siitä, ettei täällä Kajaanissa olla tehty hirveän huonoa työtä”

Alle 19-vuotiaiden salibandymaajoukkue kohtaa Ruotsin syyskuun alussa. Mukana joukkueessa on kaksi Kajaanin Papasin kasvattia.

Salibandyn nuorisomaajoukkueissa käydään kova seula matkalla alle 19-vuotiaiden miesten maajoukkueeseen. Moni aloittaa putken jo 13-vuotiaiden maajoukkueleireiltä, johon paikalle kerääntyy yli 200 nuorta salibandyn pelaajaa.

Ajan myötä rinki pienenee, kun leiri leiriltä väkeä karsiintuu pois. Lopulta

