Harvinaislaatuiset maajoukkuevalinnat ovat ylpeyden aihe Papasille: ”Tämä kertoo siitä, ettei täällä Kajaanissa olla tehty hirveän huonoa työtä”
Alle 19-vuotiaiden salibandymaajoukkue kohtaa Ruotsin syyskuun alussa. Mukana joukkueessa on kaksi Kajaanin Papasin kasvattia.
Salibandyn nuorisomaajoukkueissa käydään kova seula matkalla alle 19-vuotiaiden miesten maajoukkueeseen. Moni aloittaa putken jo 13-vuotiaiden maajoukkueleireiltä, johon paikalle kerääntyy yli 200 nuorta salibandyn pelaajaa.
Ajan myötä rinki pienenee, kun leiri leiriltä väkeä karsiintuu pois. Lopulta