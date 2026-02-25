Paikallisuutiset
Hiihtolomalla hymy herkässä – Ukkohalla sai erinomaiset arvostelut vierailta
Hiihtolomalaiset olivat tyytyväisiä Ukkohallan tarjontaan. Kipakka pakkanenkaan ei saanut hiihtolomalaisia valittamaan.
Hiihtolomien keskimmäinen viikko veti Hyrynsalmen Ukkohallaan vieraita muun muassa Mikkelistä, Pieksämäeltä ja Tampereelta.
Kolmen kaupungin hiihtolomalaisilla oli pelkkää hyvää sanottavaa lomapaikasta. Rinteet ja majoitukset saivat varauksettomat kiitokset hiihtolomalaisilta.
Tampereelta kainuulaisii