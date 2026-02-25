Paikallisuutiset

Samu Kauppinen (vasemmalla) ja Ville Kauppinen olivat saapuneet viettämään hiihtolomaa Ukkohallaan Tampreelta. Kuva: Juhani Eskola

Hiihtolomalla hymy herkässä – Ukkohalla sai erinomaiset arvostelut vierailta

Hiihtolomalaiset olivat tyytyväisiä Ukkohallan tarjontaan. Kipakka pakkanenkaan ei saanut hiihtolomalaisia valittamaan.

Kainuun Sanomat

Hiihtolomien keskimmäinen viikko veti Hyrynsalmen Ukkohallaan vieraita muun muassa Mikkelistä, Pieksämäeltä ja Tampereelta.

Kolmen kaupungin hiihtolomalaisilla oli pelkkää hyvää sanottavaa lomapaikasta. Rinteet ja majoitukset saivat varauksettomat kiitokset hiihtolomalaisilta.

