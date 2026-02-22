Paikallisuutiset

M-Market PiispanPysäkin avajaisia vietettiin torstaina. Kuva: Marjut Lehto

Uusi M-Market avasi Viitostien varrella Suomussalmella – ”Tämä on nyt lähin kauppa, matkaa tulee 19 kilometriä”

PiispanPysäkin yrittäjä Janne Manninen kertoo, että kaupan valikoima pyritään pitämään mahdollisimman kattavana, jotta kaikki saavat kaupasta tarvitsemansa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Viitostien varrella, Piispajärvellä sijaitsevan PiispanPysäkin ovi kävi tiuhaan torstai-iltapäivänä. M-Marketin avajaiset kiinnosti Piispajärven lisäksi lähikylien asukkaita. Avajaisissa kävi yrittäjien arvion mukaan hieman yli 200 henkeä.

Vesa Kemppainen oli tullut tutustumaan kauppaan Perangan kylä

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä