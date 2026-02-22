Paikallisuutiset
Uusi M-Market avasi Viitostien varrella Suomussalmella – ”Tämä on nyt lähin kauppa, matkaa tulee 19 kilometriä”
PiispanPysäkin yrittäjä Janne Manninen kertoo, että kaupan valikoima pyritään pitämään mahdollisimman kattavana, jotta kaikki saavat kaupasta tarvitsemansa.
Viitostien varrella, Piispajärvellä sijaitsevan PiispanPysäkin ovi kävi tiuhaan torstai-iltapäivänä. M-Marketin avajaiset kiinnosti Piispajärven lisäksi lähikylien asukkaita. Avajaisissa kävi yrittäjien arvion mukaan hieman yli 200 henkeä.
Vesa Kemppainen oli tullut tutustumaan kauppaan Perangan kylä