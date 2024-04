Mielipiteet

Hyvinvointialueen johto vastaa: Palveluverkon muutokset ovat välttämättömiä sopeuttamistoimia

Kainuun Sanomat

Hyvinvointialueiden väestön, henkilöstön ja rahoituksen vähetessä sosiaali- ja terveyspalveluiden on vastattava asiakkaiden tarpeeseen aiempaa kevyemmällä palvelurakenteella. Muutoksen suunnittelussa ja toimeenpanossa korostuvat muutosviestinnän ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuntalaisten, poliitikkojen ja työntekijöiden osalta.

Palveluverkon muutokset ovat osa välttämättömiä sopeuttamistoimia. Kainuun hyvinvointialueella on suunniteltu avovastaanottojen palvelutapojen ja -aikojen uudistuksia taajamien toimipisteissä.

Jo tehtyjen päätösten mukaan aiempaa terveyskeskuksien vuodeosastohoitoa on jatkossa saatavilla vain keskussairaalassa. Tähän liittyen uutena palvelumuotona on aloitettu kehittämään myös arviointi- ja kuntoutusyksikköä pilotoimalla toimintaa Kuhmossa. Samalla on vahvistettu kotikuntoutusta ja kotisairaalatoimintaa, joilla mahdollistetaan kotona asumista.

Tavoitteena on myös saada kuntakeskuksiin lisää itsenäisen tai yhteisöllisen asumisen mahdollistavia asuinrakennuksia.

Arviointi- ja kuntoutusyksikössä toimitaan kodinomaisessa ja kuntouttavassa ympäristössä, jossa on vahvaa sairaanhoidollista osaamista. Hoitoa tuetaan akuutin kotisairaalan palveluilla. Yksikössä toimitaan sosiaalihuollon lainsäädännön puitteissa ja aluehallituksen vahvistaman maksukäytännön mukaisesti.

Uutta palvelumuotoa ja sen sisältöä kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hyvinvointialue myöntää sosiaali- ja terveyspalveluja aluehallituksen vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Palvelujen järjestämistavat vaihtelevat; osa palveluista tuotetaan hyvinvointialueen omana palvelutuotantona ja osa ostopalveluna tai asiakkaalle myönnettävällä palvelusetelillä.

Asiakkaille ja omaisille kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta asiakkaan tarpeeseen. Palveluita, maksuja tai säädöksiä koskevaa tietoa on saatavilla hyvinvointialueen eri kanavista. Asiakasohjausta on tarjolla erityisesti ikäihmisten palveluissa.

Poliitikoille tarjotaan kaikki olennainen informaatio, jotta ratkaisut voidaan punnita huolella.

Hyvinvointialueen johdon ja esihenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että sekä työntekijät että asiakkaat ovat tietoisia muutosten suunnittelusta ja niiden etenemisestä. Samoin poliitikoille tarjotaan kaikki olennainen informaatio, jotta ratkaisut voidaan punnita huolella. Näihin liittyen hyvinvointialue tarvitsee monipuolista palautetta.

Julkisen keskustelun ohella toivomme saavamme sitä palvelutilanteissa ja palautekanaviemme kautta sekä henkilöstöltämme osana organisaation käytäntöjä.

Jukka Lindberg

Kainuun hyvinvointialueen johtaja

Kaisa-Mari Käyhkö

ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja