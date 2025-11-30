Urheilu

Jääkiekko vei Katri Huotarin Kuortaneelle – ysiluokka ja treenit rytmittävät arkea

Kuhmolainen Katri Huotari pelaa nykyisin jääkiekkoa naisten Aurora-liigassa Team Kuortaneen joukkueessa. Kuva: Team Kuortane

Katri Huotari suuntasi keväällä Kuhmosta Georgiaan nuorten olympialaisiin, ja palasi sieltä hopeamitalin kanssa. Kokemus vahvisti halun lähteä pelaamaan Aurora-liigaa Kuortaneelle.

Kainuun Sanomat

Kuhmolainen jääkiekkoilija Katri Huotari, 15, muutti syyslukukauden alussa jopa Kuhmoakin pienemmälle paikkakunnalle opiskelemaan.

Yhdeksäsluokkalainen Huotari käy peruskoulun loppuun Kuortaneella, ja pelaa samalla jääkiekkoa entistä aktiivisemmin.

Tilaisuus avautui jo vuoden alussa, kun hänelle ehdot

