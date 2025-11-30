Urheilu
Jääkiekko vei Katri Huotarin Kuortaneelle – ysiluokka ja treenit rytmittävät arkea
Katri Huotari suuntasi keväällä Kuhmosta Georgiaan nuorten olympialaisiin, ja palasi sieltä hopeamitalin kanssa. Kokemus vahvisti halun lähteä pelaamaan Aurora-liigaa Kuortaneelle.
Kuhmolainen jääkiekkoilija Katri Huotari, 15, muutti syyslukukauden alussa jopa Kuhmoakin pienemmälle paikkakunnalle opiskelemaan.
Yhdeksäsluokkalainen Huotari käy peruskoulun loppuun Kuortaneella, ja pelaa samalla jääkiekkoa entistä aktiivisemmin.
Tilaisuus avautui jo vuoden alussa, kun hänelle ehdot