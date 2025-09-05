Paikallisuutiset

Janne Ikolan Bottiverstas aloittaa uusissa tiloissa vanhalla Lönnrotin koululla. Tilassa on ollut aikoinaan esimerkiksi Kajaanin Ase- ja Varusmuseo ja Kainuun Pirtti. Kuva: Tanja Nuotio

Janne Ikola potkii yrityksiä tekoälyn pariin – paljasjalkainen helsinkiläinen toi yrityksensä Kajaaniin ja kiittää nyt onneaan

Janne Ikolan Sipoossa perustama Bottiverstas auttaa työpaikkoja tekoälyn kanssa vauhtiin nyt Kajaanista käsin. ”Isoista yrityksistä lähtien ollaan lähtökuopissa kautta linjan”, Ikola kuvailee tekoälyn hyödyntämistä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Perustin yrityksen, koska haluaisin, että suomalaiset yritykset olisivat tällä kertaa enemmän etukenossa kuin takakenossa ottamassa uutta teknologiaa käyttöön.

Näin toteaa kajaanilainen Janne Ikola, 47, joka perusti Bottiverstas-yrityksen kaksi vuotta sitten. Bottiverstas tarjoaa tekoälyn työkaluja

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä