Paikallisuutiset
Janne Ikola potkii yrityksiä tekoälyn pariin – paljasjalkainen helsinkiläinen toi yrityksensä Kajaaniin ja kiittää nyt onneaan
Janne Ikolan Sipoossa perustama Bottiverstas auttaa työpaikkoja tekoälyn kanssa vauhtiin nyt Kajaanista käsin. ”Isoista yrityksistä lähtien ollaan lähtökuopissa kautta linjan”, Ikola kuvailee tekoälyn hyödyntämistä.
– Perustin yrityksen, koska haluaisin, että suomalaiset yritykset olisivat tällä kertaa enemmän etukenossa kuin takakenossa ottamassa uutta teknologiaa käyttöön.
Näin toteaa kajaanilainen Janne Ikola, 47, joka perusti Bottiverstas-yrityksen kaksi vuotta sitten. Bottiverstas tarjoaa tekoälyn työkaluja