Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto viihdyttää Suomussalmen Teatteri Retikan lavalla maaliskuussa
Ihan Simona -nimeä kantavassa taikashow’ssa Simo ja Kirsti Aalto esittelevät uusia taikanumeroita.
Jokeri Pokeri Box -taikurina tunnetun Simo Aallon ja hänen avustajansa Kirsti Aallon Ihan Simona -taikashow saapuu Suomussalmelle Teatteri Retikkaan maaliskuussa.
Kiertue oli menestys viime vuoden kevään sekä syksyn aikana, ja suuri osa sen näytöksistä oli lähes kokonaan tai osittain loppuunmyytyjä.