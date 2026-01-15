Ajanviete

Jokeri Pokeri Box -taikurina tunnettu Simo Aalto ja hänen avustajansa Kirsti Aalto saapuvat Suomussalmelle maaliskuussa. Kuva: STUDIO TIMO HEIKKALA OY

Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto viihdyttää Suomussalmen Teatteri Retikan lavalla maaliskuussa

Ihan Simona -nimeä kantavassa taikashow’ssa Simo ja Kirsti Aalto esittelevät uusia taikanumeroita.

Kainuun Sanomat

Jokeri Pokeri Box -taikurina tunnetun Simo Aallon ja hänen avustajansa Kirsti Aallon Ihan Simona -taikashow saapuu Suomussalmelle Teatteri Retikkaan maaliskuussa.

Kiertue oli menestys viime vuoden kevään sekä syksyn aikana, ja suuri osa sen näytöksistä oli lähes kokonaan tai osittain loppuunmyytyjä.

