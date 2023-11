Urheilu

Jokerit aiheuttaa yleisöryntäyksen myös Kajaaniin – Hokki tuo otteluun lisäkatsomoita: ’’Osasikohan kukaan meistä ajatella, että myymme hallin täyteen’’

Hokin lauantain Mestis-pelistä on tulossa loppuunmyyty. Kajaanin jäähallin yleisöennätys ei kuitenkaan ole vaarassa.

Teemu Määttä Kainuun Sanomat

Kotimaan sarjoihin palannut Helsingin Jokerit on ollut kiekkosyksyn kiinnostavin ilmiö ja kuuma puheenaihe. Narripaitainen joukkue on Mestiksen alkukaudella täyttänyt katsomoita siellä, missä se on pelannut.

Ensi lauantaina Jokerit kohtaa Kajaanissa Hokin, ja pääsyliput ovat jälleen liikkuneet vinhaa