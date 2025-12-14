Urheilu

Kajaanin Papasin pelaajavalmentaja Mikael Mähönen teki viikonlopun kahdessa ottelussa tehot 3+2. Kuva: Pekka Pajala

Papasin positiivinen syyskausi päättyi kahteen tiukkaan tappioon – ”Oli aika vaikea viikonloppu meille”

Papasin miehet ovat Suomisarjassa viidentenä joulutauolle mennessä. P19 SM-sarjassa pelaava Papasin nuorten joukkue aloitti jatkosarjan sunnuntaina vierastappiolla.

Kajaanin Papasin salibandyn miesten Suomisarjassa pelaavan joukkueen vuoden viimeiset ottelut sujuivat mollivoittoisesti.

Lauantaina Kuopiossa Welhoja vastaan kärsityn 8–5-vierastappion jälkeen Papas isännöi sunnuntaina espoolaista Oilers Akatemiaa sunnuntaina. Vieraat olivat Kajaanihallissa parempia

