Urheilu
Papasin positiivinen syyskausi päättyi kahteen tiukkaan tappioon – ”Oli aika vaikea viikonloppu meille”
Papasin miehet ovat Suomisarjassa viidentenä joulutauolle mennessä. P19 SM-sarjassa pelaava Papasin nuorten joukkue aloitti jatkosarjan sunnuntaina vierastappiolla.
Kajaanin Papasin salibandyn miesten Suomisarjassa pelaavan joukkueen vuoden viimeiset ottelut sujuivat mollivoittoisesti.
Lauantaina Kuopiossa Welhoja vastaan kärsityn 8–5-vierastappion jälkeen Papas isännöi sunnuntaina espoolaista Oilers Akatemiaa sunnuntaina. Vieraat olivat Kajaanihallissa parempia