Kotimaa

Judo the Mau on harvinaista egyptiläistä rotua: ”Olisi kiva sanoa, että minä olen pomo”, sanoo Jami Huhtakangas

Judo the Mau on heti paikalla, kun Jami Huhtakangas valmistaa ruokaa tai menee saunomaan. Egyptiläistä kissarotua oleva nuori poikakissa on luonteeltaan utelias ja aktiivinen.

Päivi Savela Kainuun Sanomat

Kasvattajan luona Jami Huhtakangas sai valita itselleen lemmikin pentueesta, jossa oli neljä tyttökissaa ja neljä poikakissaa. Ne olivat kaikki samannäköisiä, hopeatäplikkäitä pentuja.

Huhtakangas sai juuri sen pennun, jonka hän halusi.

– Judo käveli suoraan kyynärtaipeeseeni ja kysyin häneltä, että o