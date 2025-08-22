Urheilu
Juhlavuotensa paketoiva Kainuun ravirata ei ole haasteidensa kanssa yksin – “Uskon, että pysymme täällä”
Viisikymppisiään tulevana sunnuntaina juhlistava Kainuun ravirata on joutunut koville vähentyneiden kilpailupäivien ja toimintatukien vuoksi.
Raviurheilu elää lajina vahvan murroksen keskellä. Ravikilpailupäivät ovat olleet roimassa pudotuksessa pienentyneen hevosmäärän vuoksi, mistä myös Kajaani on saanut osansa.
Kuusi vuotta sitten oli 549 totoravipäivää, joista Kajaanissa ajettiin 11. Tämän vuoden 401:sta tulevana sunnuntaina kautensa p