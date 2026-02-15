Urheilu

Petteri Timosen Aapo Hiltuselle antamat ohjeistukset purivat hyvin Kempeleen Kiriä vastaan. Hiltunen takoi taululle neljä juoksua, mutta ne eivät kantaneet voittoon asti. Kuva: Lauri Pesonen

Jymylle jäi jossiteltavaa KeKi-tappiosta – seuraava haaste on edessä sunnuntaina

Jymy sai Kempeleen Kiriä vastaan ryhmäänsä myös lukkari Elmeri Iivosen, joka pääsi pelaamaan ensimmäisen pelinsä Jymy-paidassa.

Kainuun Sanomat

Sotkamon Jymy palasi tositoimiin pesäpallon Talvisuperissa reilun kuukauden tauon jälkeen lauantai-iltana.

Ouluhallissa pelattu ottelu kääntyi lopulta Kempeleen Kirin riemuksi kotiutuslyöntien jälkeen. KeKin voittolukemat kirjattiin muotoon 2–1k (3–5, 3–2, 2–1).

Tasaisessa ottelussa Jymy oli hienoises

