Kiva HT voittoon Torniossa: ”Tänään pisteet tulivat ihmeen helpolla” – runkosarjavoitto sinettiä vaille valmis
Kuhmon Kiva HT:n kahden vierasottelun viikonloppu alkoi selvällä voitolla TIHC:sta.
Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa oleva Kuhmon Kiva HT on nyt vain pisteen päässä runkosarjan voiton varmistamisesta.
Joukkueen tilanne sarjan kärkipäässä vankistui lauantaina, kun Kiva HT nappasi Torniosta voiton TIHC:sta maalein 6–3 (3–1, 3–2, 0–0).
Tuloksen myötä Kiva HT:n ero toisen