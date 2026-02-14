Urheilu

Kuhmon Kiva HT on vahvassa vireessä kevään edetessä. Joukkue voi varmistaa runkosarjan voiton sunnuntaina. Arkistokuva tammikuisesta Et-Po-kohtaamisesta. Kuva: Mari Heikura

Kiva HT voittoon Torniossa: ”Tänään pisteet tulivat ihmeen helpolla” – runkosarjavoitto sinettiä vaille valmis

Kuhmon Kiva HT:n kahden vierasottelun viikonloppu alkoi selvällä voitolla TIHC:sta.

Kainuun Sanomat

Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa oleva Kuhmon Kiva HT on nyt vain pisteen päässä runkosarjan voiton varmistamisesta.

Joukkueen tilanne sarjan kärkipäässä vankistui lauantaina, kun Kiva HT nappasi Torniosta voiton TIHC:sta maalein 6–3 (3–1, 3–2, 0–0).

Tuloksen myötä Kiva HT:n ero toisen

