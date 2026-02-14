Urheilu

Roope Moilasen tekemät tehot 2+1 eivät riittäneet tuomaan voittoa Papasille kotiottelusta. Arkistokuva. Kuva: Pekka Pajala

Papas-pojat kaatuivat kotiottelussa: ”kun emme tehneet itse, niin kaveri teki”

Papas on lauantaisen tappion jälkeen ylemmän jatkosarjan viimeisenä. Jatkosarjaa on jäljellä viiden ottelun verran ja eroa suoraan pudotuspelisijaan on kolme pistettä.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Salibandyn P19-ikäluokan ylemmässä SM-sarjan jatkolohkossa pelaava Kajaanin Papasin joukkue joutui tyytymään tappioon lauantain kierroksella.

Kajaanihallissa pelatussa ottelussa Papas kaatui espoolaisen Oilersin käsittelyssä lopulta lukemin 8–14 (5–5, 1–1, 2–8).

Papasin tehoilusta ottelussa vastasivat