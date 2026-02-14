Urheilu
Papas-pojat kaatuivat kotiottelussa: ”kun emme tehneet itse, niin kaveri teki”
Papas on lauantaisen tappion jälkeen ylemmän jatkosarjan viimeisenä. Jatkosarjaa on jäljellä viiden ottelun verran ja eroa suoraan pudotuspelisijaan on kolme pistettä.
Salibandyn P19-ikäluokan ylemmässä SM-sarjan jatkolohkossa pelaava Kajaanin Papasin joukkue joutui tyytymään tappioon lauantain kierroksella.
Kajaanihallissa pelatussa ottelussa Papas kaatui espoolaisen Oilersin käsittelyssä lopulta lukemin 8–14 (5–5, 1–1, 2–8).
Papasin tehoilusta ottelussa vastasivat