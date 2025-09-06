Ihmiset
Jymyn fanibussi suuntaa kohti Vimpeliä jännittyneissä tunnelmissa: ”Toivottavasti Jymy laittaa palloa jokeen!”
Sotkamon Jymyn fanibussi starttasi lauantaina aamuyhdeksän jälkeen Sotkamosta kohti Vimpeliä miesten Superpesiksen neljänteen välierään. Kaikkiaan 44 kannattajaa lähti vierasreissulle bussikyydillä.
Tunnelma bussissa on matkan varrella odottava ja jännittynyt. Keskusteluissa puhutaan paitsi tulevasta neljännestä välierästä ja taktisista valinnoista, myös kerrataan aiempia otteluita historiaknoppeja unohtamatta.
Sotkamolaislähtöinen Päivi Sirviö nousi kyytiin matkan varrelta Pohjois-Pohjanmaan pu