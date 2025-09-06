Urheilu

Sotkamon Jymyn B-poikien pronssijoukkue: Santtu Anttila, Eero Heikkinen, Reino Heikkinen, Samuel Huotari, Hannes Jylhänkangas, Lenni Kemppainen, Tuomas Kemppainen, Oskari Kippola, Pyry Kohonen, Kaapo Kolehmainen, Vincent Kontturi, Arttu Kuosmanen, Roope Kärkkäinen, Samuli Larinen, Artturi Niskala, Atte Pelkonen, Julius Pieviläinen, Jami Polvinen, Aatu Savelainen, Jussi Schroderus, Samu Sorola, Arttu Teeriniemi. Pelinjohto ja valmennus Topi Korhonen, 2-pelinjohtaja Tommi Piirainenja joukkueenjohtaja Juuso Hyvönen Kuva: Juuso Hyvönen

Jymyn pojat saivat kaudelleen voitokkaan päätöksen - "Lopputulokseksi tästä kaudesta jää onnistuminen"

Jymyn B-ikäluokan pojat päättivät kautensa pronssimitalien kanssa. Kokonaisuutena kautta voi pitää onnistuneena.

Sotkamon Jymyn B-poikien kausi sai lopulta onnellisen päätöksen.

Pronssiotteluun päätynyt Jymy sai napattua mitalit itselleen, kun joukkue kaatoi Hiukassa pelatussa ottelussa Manse PP:n lauantaina. Ottelun loppulukemat kirjattiin Jymylle muotoon 1–0 (4–4, 3–1).

