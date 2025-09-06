Urheilu
Jymyn pojat saivat kaudelleen voitokkaan päätöksen - "Lopputulokseksi tästä kaudesta jää onnistuminen"
Jymyn B-ikäluokan pojat päättivät kautensa pronssimitalien kanssa. Kokonaisuutena kautta voi pitää onnistuneena.
Sotkamon Jymyn B-poikien kausi sai lopulta onnellisen päätöksen.
Pronssiotteluun päätynyt Jymy sai napattua mitalit itselleen, kun joukkue kaatoi Hiukassa pelatussa ottelussa Manse PP:n lauantaina. Ottelun loppulukemat kirjattiin Jymylle muotoon 1–0 (4–4, 3–1).
