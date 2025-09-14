Urheilu
Manse voiton päähän mestaruudesta, Jymy juoksuton Tampereella
”Napsu rentoutta tarvittaisiin, mutta sen saisi helpoiten, kun löytyisi avaavan juoksun lyöjä”, Jymyn pelinjohtaja Iiro Haimi harmitteli.
Sotkamon Jymyn Suomen mestaruuden puolustaminen Superpesiksen loppuotteluissa alkaa näyttää tuskaiselta. Runkosarjan vitossijalta finaaleihin ponnistanut Manse johtaa loppuottelusarjaan voitoin 2–0 kukistettuaan Jymyn sunnuntaina kotikentällään Tampereella lukemin 2–0 (2–0, 2–0).
Vain yhden juoksun k