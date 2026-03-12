Paikallisuutiset
Kainuulaiset kierrättävät vaatteita ennätystahtia –Entrinkiin tuodut vaatemäärät ovat kasvaneet rajusti
Kainuussa vaatteita lahjoitettiin UFF:n keräyslaatikoihin yli 212 300 kiloa, Suomen maakunnista neljänneksi eniten.
Vaatteiden kierrätys ja käytettyjen vaatteiden myynti kasvavat vuosi vuodelta. Suomessa UFF:n vaatekeräykseen lahjoitettiin viime vuonna jopa 12 miljoonaa kiloa vaatteita. Kainuussa vaatteita lahjoitettiin yli 212 300 kiloa, joka yltää Suomen maakunnista neljänneksi ahkerimmaksi.
Kainuussa innokkaint