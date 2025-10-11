Urheilu
Kainuun Ärjy ei ota nousua vastaan – seura perustaa juniorijoukkueen: ”Seuraan saa tulla kaikki aloittelijat ja lajia harrastaneet lapset”
Kainuun Ärjy aloittaa junioritoiminnan jalkapallossa. Seura on ollut aktiivinen myös salibandyn puolella.
Kajaanilainen urheiluseura Kainuun Ärjy oli isojen kysymysten äärellä menneellä viikolla.
Jalkapallon miesten Nelosen pohjoislohkon ylivoimaisesti voittanut joukkue sai lohkovoitolla nousupaikan kohti miesten Kolmosta. Kolmonen oli korkein taso, jota pelattiin Kainuussa menneen kesän aikana.
Tilanne e