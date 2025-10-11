Urheilu

Kainuun Ärjyn miesten joukkue ei ottanut vastaan nousua Kolmoseen. Seura itsessään ottaa uusia askeleita eteenpäin. Kuva: Inka Hurskainen

Kainuun Ärjy ei ota nousua vastaan – seura perustaa juniorijoukkueen: ”Seuraan saa tulla kaikki aloittelijat ja lajia harrastaneet lapset”

Kainuun Ärjy aloittaa junioritoiminnan jalkapallossa. Seura on ollut aktiivinen myös salibandyn puolella.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanilainen urheiluseura Kainuun Ärjy oli isojen kysymysten äärellä menneellä viikolla.

Jalkapallon miesten Nelosen pohjoislohkon ylivoimaisesti voittanut joukkue sai lohkovoitolla nousupaikan kohti miesten Kolmosta. Kolmonen oli korkein taso, jota pelattiin Kainuussa menneen kesän aikana.

Tilanne e

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä