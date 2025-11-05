Urheilu

Anne Kyllönen on ollut Kainuun Hiihtoseuran viestijoukkueen kulmakivi. Hän saa vierelleen kaksi maailmancupissakin meritoitunutta hiihtäjää. Kuva: Ikka Lamminsivu

Kainuun Hiihtoseura saa jalkeille huippujoukkueen – joukkuetta vahvistaa historiallisesti virolaiskaksoset: ”Tämähän on aivan upea juttu”

Kainuun Hiihtoseura vahvistuu kahdella kovalla virolaisella. Heidän siirtonsa joukkueeseen on ainoa laatuaan.

Suomalainen hiihtokausi alkoi viikonloppuna Vuokatissa Suomen cupin kilpailuilla.

Avausviikonloppuna hiihtoväkeä puhutti Ylen suorassa lähetyksessä pudotettu uutispommi Kainuun Hiihtoseuran vahvistumisesta yllätysnimillä.

Uusina hiihtäjinä naisten viestijoukkueeseen Anne Kyllösen seuraksi ovat liittym

