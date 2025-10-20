Paikallisuutiset

Keittiö tulee G-rakennukseen, josta on tunneliyhteys keskussairaalaan.

Kainuun keskussairaalan uuden keittiön rakentaminen aloitetaan ensi keväänä

Valmistuskeittiön päätöksen käsittely kesti poikkeuksellisen pitkään, kertoo Kainuun hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpää.

Kainuun keskussairaalan uuden keittiön rakentaminen aloitetaan sulan maan aikaan keväällä 2026. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026 ja 2027, kertoo Kainuun hyvinvointialuejohtaja Sami Mäenpää.

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt keskussairaalan uuden keittiön suunnittelun hankintakriteerit.

