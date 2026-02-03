Paikallisuutiset
Kainuun prikaati harjoitteli jo jalkaväkimiinojen käyttöä: ”Ei ole rakettitiedettä”
Jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jo Puolustusvoimien käytössä olevia viuhkapanoksia voi käyttää miinana. Varsinaisten jalkaväkimiinojen hankintaprosessi on alkutekijöissä.
– Täällä jos jossain osataan kyllä miinoittaa.
Näin pioneeritarkastaja eversti Riku Mikkonen Maavoimien esikunnasta kuvaili Kainuun prikaatin valmiuksia kouluttaa tulevia varusmiehiä jalkaväkimiinojen käyttöön. Mikkonen esitteli tiistaina Kainuun prikaatin mediatilaisuudessa Puolustusvoimien suunnite