Kainuun prikaatin varusmiehet harjoittelivat tiistaina viuhkapanoksen käyttöä miinana. Kuva: Antti Huusko

Kainuun prikaati harjoitteli jo jalkaväkimiinojen käyttöä: ”Ei ole rakettitiedettä”

Jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jo Puolustusvoimien käytössä olevia viuhkapanoksia voi käyttää miinana. Varsinaisten jalkaväkimiinojen hankintaprosessi on alkutekijöissä.

Kainuun Sanomat

– Täällä jos jossain osataan kyllä miinoittaa.

Näin pioneeritarkastaja eversti Riku Mikkonen Maavoimien esikunnasta kuvaili Kainuun prikaatin valmiuksia kouluttaa tulevia varusmiehiä jalkaväkimiinojen käyttöön. Mikkonen esitteli tiistaina Kainuun prikaatin mediatilaisuudessa Puolustusvoimien suunnite

