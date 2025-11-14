Paikallisuutiset

Kainuun rajavartiosto kertoi, että osa maahan saapuneista henkilöistä on poistunut Suomesta muualle Eurooppaan välittömästi tai lyhyen oleskelun jälkeen. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Kainuun rajavartiosto tutkii isoa rikosvyyhtiä, jossa viisi henkilöä on vangittuna – yksi rikosepäily liittyy ihmiskauppaan

Rikosnimikkeenä Kainuussa on epäilty törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Tutkinta koskee lähes 200:a henkilöä.

Kainuun Sanomat

Kainuun rajavartiosto tutkii epäiltyä törkeää laittoman maahantulon järjestämistä.

Rajavartiosto tiedotti perjantaina epäilevänsä, että kahden Sotkamoon rekisteröidyn metsäalan yrityksen kautta on järjestetty Suomeen tai Suomen kautta henkilöitä, joiden viisumit tai oleskeluluvat on haettu totuudenva

