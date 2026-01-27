Paikallisuutiset
Kainuun rajavartiosto tutkii yhä epäiltyä törkeää laittoman maahantulon järjestämistä – esitutkinta valmistumassa kevään aikana
Itärajan esteaita on Kainuun rajan alueella nyt viittä vaille valmis. Sitten noin 18 kilometrin esteaita on kokonaan valmis.
Kainuun rajavartiosto tutkii edelleen epäiltyä törkeää laittoman maahantulon järjestämistä.
Ison, monimutkaisen vyyhdin esitutkinta on kesken. Tutkinnanjohtaja Juha Romppanen Kainuun rajavartiostosta arvioi Kainuun Sanomille, että esitutkinta valmistuu kevään aikana.
Kahden metsäalan yrityksen kautta