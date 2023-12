Koti-Kajaani

Rastiviikon talkoolaisena ei tarvitse aiempaa suunnistus- tai talkoolaiskokemusta.

Kainuun Rastiviikolle 2024 kootaan mukaan talkoolaisia – "Rastiviikolla on parasta, kun saa tehdä hommia hienossa porukassa”

Kajaanin Suunnistajien järjestämään tapahtumaan tarvitaan mukaan talkoolaisia noin 250 henkilöä.

Ensi kesänä Joutenlammella järjestettävälle Kainuun Rastiviikolle kootaan mukaan talkoolaisia järjestämään yhtä Suomen suurimmista harrasteliikuntatapahtumista.

Kilpailunjohtaja Jarmo Kämäräinen kertoo tavoitteena olevan, että Rastiviikko kerää joka päivä yli neljätuhatta suunnistajaa, joiden lisäksi kilpailukeskuksessa ovat mukana urheilijoiden tukijoukkoja ja perheenjäseniä.

Rastiviikon kokoisen tapahtuman syntyminen ei onnistu pelkästään järjestämisvuorossa olevan Kajaanin Suunnistajien omin voimin.

”Siihen tarvitaan vielä suuri talkoojoukko avuksi toteuttamaan suunnistusviikkoa”, Kämäräinen toteaa.

Talkoolaisia tarvitaan mukaan Rastiviikon ajaksi noin 250 henkilöä, joista mukana on tällä hetkellä vajaa puolet.

Uskon vahvasti, että kajaanilainen talkoohenki herää talven aikana.”

Tapahtuman suunnittelu alkoi kaksi vuotta sitten maanomistajalupien hankkimisella ja kilpailumaastojen kartoituksella. Kämäräinen kertoo sekä maanomistajien että Kajaanin seurakunnan lähteneen hyvin mukaan mahdollistamaan tapahtumaa.

”Tapahtuman suunnittelu etenee ja moni toiminto alkaa talven aikana oikeasti konkretisoitumaan. Sen takia tekijöitä tarvitaan lisää mukaan. Uskon vahvasti, että kajaanilainen talkoohenki herää talven aikana”, hän toteaa.

Talkoolaisia tarvitaan Kämäräisen mukaan monille eri osa-alueille: muun muassa ravintolaan, maastoon juomapisteille, pysäköintiin, muksulaan, infoon sekä lähtöpaikoille. Hän kertoo, että suunnistusosaamista vaativiin tehtäviin on saatu hyvin rekrytoitua tekijöitä. Talkoolaiseksi voi ilmoittautua Kajaanin Suunnistajien nettisivulla.

Kainuun Rastiviikon kilpailukeskus rakentuu ensi kesänä talkoolaisten voimin Joutenlammelle. Kuvassa valmistuu maalisuoraa vuoden 2023 Rastiviikkoa varten Kuhmossa. Kuva: Kainuun Rastiviikko

Aiempaa tapahtuma- tai suunnistuskokemusta talkoolaiset eivät tarvitse, ja mukaan voivat lähteä yksittäisten ihmisten lisäksi erilaiset seurat ja yhdistykset. Kaikille annetaan opastus ja perehdytys talkootehtävään.

Kämäräisen mukaan talkoolaiselta toivotaan reipasta ja iloista ilmettä sekä leppoisaa kainuulaista meininkiä, josta Rastiviikko tunnetaan suunnistajien keskuudessa.

Kilpailupäivinä talkoolaisille järjestetään kuljetukset Joutenlammelle. Talkooaterioiden, kahvituksen ja asusteiden lisäksi uutena etuna talkoolaiset saavat ilmaisen osallistumisoikeuden Rastiviikon jälkeen pidettäville loppukauden kuntorasteille, jonka lisäksi he pääsevät maksutta mukaan toukokuussa 2025 pidettävälle aikuisten suunnistuskurssille.

Kaikki talkoolaiset kutsutaan myös yhteiseen karonkkaan Rastiviikon jälkeen elo-syyskuussa.

”Talkoista voi hyvinkin löytää kipinän suunnistukseen, kun pääsee näkemään läheltä, millaista suunnistus on”, Kämäräinen toteaa.

Rastiviikon talkoolaisten joukossa on tavallisesti mukana monia ensikertalaisia, seuran omia nuoria sekä jo useisiin talkootehtäviin vuosien aikana osallistuneita. Kajaanilainen Eija Tabell-Jokelainen on ollut kolmesti mukana talkoolaisena Kajaanin Suunnistajien järjestämillä Rastiviikoilla, ja ensi kesän pesti avointen suunnistussarjojen infopisteellä on hänelle jo neljäs kerta samassa tehtävässä.

”Infossa vastaanotetaan kuntosuunnistajien ilmoittautumiset sekä neuvotaan ja ohjeistetaan muutenkin suunnistajia”, Tabell-Jokelainen kuvailee.

Tabell-Jokelaisen mukaan mielekkäintä talkootehtävissä on päästä mahdollistamaan kainuulaisen suurtapahtuman järjestämistä, joka tuo alueelle paljon matkailijoita ja on aluetaloudellisestikin merkittävä. Hänelle on myös tärkeää antaa oma työpanoksensa tapahtumaan, joka mahdollistaa seuran toiminnan seuraaviksi vuosiksi eteenpäin.

Rastiviikon talkoolaisten kesken porukkahenki on aina ollut hyvä, mikä antanut motivaatiota lähteä mukaan aina uudelleen, Tabell-Jokelainen sanoo.

”Rastiviikolla on parasta, kun saa tehdä hommia hienossa porukassa, ja samalla näkee paljon suunnistajia eri puolelta Suomea.”

56. kerran järjestettävä Kainuun Rastiviikko pidetään kesällä 2024 Joutenlammella, ja tapahtuman neljä osakilpailua suunnistetaan sunnuntaina 30.6., tiistaina 2.7., torstaina 4.7. ja perjantaina 5.7. Erityistä säpinää ja huippusuunnistajia Rastiviikolle tuovat siellä pidettävät katsastuskilpailut suunnistuksen EM-kilpailuihin sekä opiskelijoiden MM-kilpailuihin.

Rastiviikon aikaan järjestetään myös Pyöräsuunnistusrastiviikko, jonka ensimmäinen osakilpailu poljetaan SM-yhteislähtönä Vimpelissä.