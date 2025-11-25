Paikallisuutiset

Kainuun kansainväliseen matkailuun haetaan mallia, joka kokoaa matkailutoimijat yhteen, vastaa kansainvälisestä brändimarkkinoinnista ja myynninedistämisestä sekä verkostoyhteistyöstä. Arkistokuvassa hollantilaisturisteja saapumassa Kainuuseen viime tammikuussa. Kuva: Maija Räsänen / Arkisto

Kainuun valmius yhteistyöhön kv-matkailussa selvitetään – ”Nyt on aika sille”

Tarve maakunnallisen markkinointiorganisaation pystyttämisen kansainvälisen matkailun edistämiseksi nousi esiin jo Kainuun matkailustrategian 2024–2028 valmistelussa.

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Löytyykö Kainuusta maakunnallista yhteistyötahtoa kansainvälisen matkailun vauhdittamiseksi, selviää ensi vuoden aikana.

– Tarkoitus on keskustella Kainuun kaikkien alan toimijoiden kanssa siitä, miten he näkevät yhteisen markkinointiorganisaation pystyttämisen kansainväliseen matkailuun, kertoo Aija