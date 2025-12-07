Paikallisuutiset

Puutavaran lastausta Kontiomäen asemalla. Kuva: Jussi Pohjavirta / arkisto

Kainuussa kaadetusta puusta jää alueelle yli 200 miljoonaa euroa, jalostus lähes tuplaa luvun

Pääosa Kainuun tukkipuusta jää lähialueen sahoille. Lähes kaikki kuitupuu puolestaan suuntaa metsäteollisuusyhtiöiden tehtaille.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun alueen metsätalousmaasta suurimman osan, 45 prosenttia, omistaa valtio ja toiseksi suurin omistusosuus, 36 prosenttia, on yksityishenkilöillä. Yhtiöt omistavat yhdeksän prosenttia ja kunnat sekä seurakunnat yhden prosentin. Loput kahdeksan prosenttia ovat muiden toimijoiden omistuksessa.

Suom

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä