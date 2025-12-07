Paikallisuutiset
Kainuussa kaadetusta puusta jää alueelle yli 200 miljoonaa euroa, jalostus lähes tuplaa luvun
Pääosa Kainuun tukkipuusta jää lähialueen sahoille. Lähes kaikki kuitupuu puolestaan suuntaa metsäteollisuusyhtiöiden tehtaille.
Kainuun alueen metsätalousmaasta suurimman osan, 45 prosenttia, omistaa valtio ja toiseksi suurin omistusosuus, 36 prosenttia, on yksityishenkilöillä. Yhtiöt omistavat yhdeksän prosenttia ja kunnat sekä seurakunnat yhden prosentin. Loput kahdeksan prosenttia ovat muiden toimijoiden omistuksessa.
