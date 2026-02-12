Paikallisuutiset
Kajaani kehittyi myönteiseen suuntaan, kun verrattiin maakuntien keskuskaupunkien elinvoimaa
Korkeimmalle indeksissä sijoittuneet alueet keskittyvät keskuskaupunkeihin, mutta erot niiden välillä ovat suuria. EVP-indeksi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2023.
Kajaani paransi eniten sijoitustaan elinvoima, vetovoima ja pitovoima -indeksin (EVP) keskuskaupunkikategoriassa.
EVP-indeksin ovat kehittäneet Finnish Consulting Group ja sen osana toimiva MDI. Indeksin tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti sekä alueiden elinvoimaa että veto- ja pitovoimaa.