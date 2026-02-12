Paikallisuutiset
Versova Puu arvioi, jatkaako se Kino Vision toimintaa Salmelantien kiinteistössä – Tavoite on varmistaa, että elokuvateatteritoiminta jatkuu Sotkamossa
Vuokatti Holding Oy, eli Salmelantie 6:n nykyinen omistaja, teki joulukuussa 2025 Kainuun käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen.
SOTKAMO
Versovan puun hallitus on arvioinut toiminnan jatkamisen edellytyksiä Salmelantie 6:n kiinteistössä. Kino Visiota pyörittävä yhdistys valmistautuu siirtämään elokuva- ja nuorisotoiminnan toisaalle, kertoo Juuso Hyvönen.
Versova Puu ry on ollut kiinteistössä vuokralla 12 vuoden ajan. Salmelanti