12. helmikuuta Kino Visiolla näytettiin elokuvia, muun muassa Luottomies-elokuva: Lepoloma. Kuva: Hanna Turunen

Versova Puu arvioi, jatkaako se Kino Vision toimintaa Salmelantien kiinteistössä – Tavoite on varmistaa, että elokuvateatteritoiminta jatkuu Sotkamossa

Vuokatti Holding Oy, eli Salmelantie 6:n nykyinen omistaja, teki joulukuussa 2025 Kainuun käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen.

Kainuun Sanomat

SOTKAMO

Versovan puun hallitus on arvioinut toiminnan jatkamisen edellytyksiä Salmelantie 6:n kiinteistössä. Kino Visiota pyörittävä yhdistys valmistautuu siirtämään elokuva- ja nuorisotoiminnan toisaalle, kertoo Juuso Hyvönen.

Versova Puu ry on ollut kiinteistössä vuokralla 12 vuoden ajan. Salmelanti

