Pääkirjaston peruskorjauksesta ei ole olemassa kaupungin poliittista päätöstä. Kirjasto itse toivoo ja odottaa remonttia, sillä 40-vuotias rakennus ei taivu enää nykyaikaiseen kirjastotyöhön. Kuva: Maija Räsänen / Arkisto

Kajaani varaa pääkirjaston remonttiin 8,5 miljoonaa euroa ja odottaa, että pääsisi julkistamaan vielä ainakin yhden uuden datakeskuksen nimen

Lapsiperheitä ilahduttaa varmasti tieto, että Kaukaveden liukumäki peruskorjataan ensi vuonna 350 000 eurolla. Leikkipuistoihin satsataan 250 000 euroa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin kaupunki varaa pääkirjaston laajaan peruskorjaukseen ja toiminnallisiin muutoksiin lähivuosiksi 8,5 miljoonaa euroa.

40-vuotiaan kirjastorakennuksen korjauksen suunnitteluun varataan rahaa jo ensi vuodelle, mutta työt ajoittuisivat vuosille 2027 ja 2028.

