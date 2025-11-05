Urheilu

Pro Riders Kainuulle myönnettiin Olympiakomitean ansiokas Tähtimerkki. Kuva: Pro Riders Kainuu

Kajaanilaiselle ratsastusseuralle myönnettiin Olympiakomitean Tähtimerkki laadukkaasta seuratyöstä

Pro Riders Kainuu on vasta toinen pohjoissuomalainen ratsastusseura, jolle tunnustus myönnetään.

Kajaanilainen ratsastusseura Pro Riders Kainuu on saanut Olympiakomitean seuratoiminnan kehittämisohjelma Tähtiseura-ohjeman Tähtimerkin.

Pro Riders Kainuun Niina Räisänen sanoo, että heille Tähtimerkki on ylpeyden aihe, joka tuo positiivista näkyvyyttä ja voi auttaa tukirahoituksien saamisessa. Räis

