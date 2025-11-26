Paikallisuutiset
Kajaanilaiset ovat kotikaupunkiinsa tyytyväisiä, naisten tyytyväisyys laski, miesten nousi
Kajaanilaisten kokonaistyytyväisyys väheni hieman vuotta aiemmasta, osoittaa kahdeksas asukastutkimus.
Kajaanilaiset antavat kotikaupungilleen arvosanaksi suunnilleen kahdeksan miinus. Vuodessa miinuksesta on tullut hieman pidempi, osoittaa tuore asukastutkimus.
Kajaanin kaupunki sai Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa kokonaistyytyväisyysarvosanaksi 7,72, kun vuotta aiemmin luku oli 7,87. A