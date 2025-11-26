Paikallisuutiset

Kajaanin kaupunki teetti asukastutkimuksen Taloustutkimuksella kahdeksatta kertaa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään uuden kaupunkistrategian valmistelussa. Arkistokuva Kajaanin Kauppakadulta. Kuva: Luka Suutari

Kajaanilaiset ovat kotikaupunkiinsa tyytyväisiä, naisten tyytyväisyys laski, miesten nousi

Kajaanilaisten kokonaistyytyväisyys väheni hieman vuotta aiemmasta, osoittaa kahdeksas asukastutkimus.

Kajaanilaiset antavat kotikaupungilleen arvosanaksi suunnilleen kahdeksan miinus. Vuodessa miinuksesta on tullut hieman pidempi, osoittaa tuore asukastutkimus.

Kajaanin kaupunki sai Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa kokonaistyytyväisyysarvosanaksi 7,72, kun vuotta aiemmin luku oli 7,87. A

