Kajaanilaislähtöinen Juuso Mäkeläinen on noussut AC Oulun miesten edustusjoukkueen pelaajaksi. Hän debytoi pääsarjassa lokakuussa pelatussa päätöskierroksen ottelussa. Kuva: Vladislava Gorokhova

Kajaanilaislähtöinen Juuso Mäkeläinen taistelee paikasta pääsarjakentille – AC Oulun päävalmentaja: ”Hänellä on erittäin kova potentiaali”

Veikkausliigassa debytoinut Juuso Mäkeläinen on nyt täysipäiväinen jäsen miesten pääsarjajoukkueessa. Seurassa uskotaan hänen potentiaaliin.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

18. päivä lokakuuta ja Maarianhamina.

Tuo yhdistelmä jäänee ikuisesti kajaanilaislähtöisen jalkapalloilijan Juuso Mäkeläisen mieleen.

Sinä päivänä hän teki debyyttinsä miesten pääsarjassa, kun Mäkeläinen tuli kentälle vaihdosta noin tunnin pelin jälkeen.

Samalla Mäkeläisestä tuli päättyneen kauden tois