Kuva: Antti Huusko

Kajaanissa tasainen tulos neljän kärkiehdokkaan välillä – Halla-aho kiilasi Haaviston ohi

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Kajaanissa presidentinvaalien neljän kärkiehdokkaan erot ovat pieniä.

Tällä hetkellä Kajaanissa ykkösenä on perussuomalaisten Jussi Halla-aho, joka on saanut 3878 ääntä. Halla-ahon kannatusprosentti on 23,6.

Toisena Kajaanissa on valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto, jonka kannatusprosentti on 22,5. Ä