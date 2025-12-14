Urheilu
Kiva HT suuntaa vierastappio niskassa joulutauolle – Syyskausi oli onnistunut: ”viimeiset pelit ovat menneet positiivisesti”
Kiva HT on joulutauolle lähdettäessä jääkiekon II divisioonan pohjoislohkossa kolmantena.
Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa pelaava Kuhmon Kiva HT suuntasi lauantaiksi Nivalaan, josta joukkue lähti hakemaan revanssi Cowboysista.
Revanssin nälkää herätti muutama viikko sitten Kuhmossa pelattu ottelu, jossa Cowboys onnistui kaatamaan Kiva HT:n. Kuhmolaisten yritys maksaa kala