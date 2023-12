Paikallisuutiset

Jaakko Perhovaaran mukaan lounasravintoloiden ruoka on Kajaanissa terveellistä. Kuva: Inka Hurskainen

Kajaanilaisten kipuraja lounaan hinnassa on 15–16 euron tienoilla

Kainuun Sanomat kysyi kajaanilaisilta, käyttävätkö he lounasravintoloiden palveluita, mitä he ajattelevat lounaiden hinnankorotuksista ja mikä on lounaan hinnassa oma kipuraja.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Jaakko Perhovaara, Kajaani:

– Käytän arkisin säännöllisesti, ja käyn useissa eri ravintoloissa.

– Hintojen korotukset ovat varmasti perusteltuja, joten eihän se auta kuin tyytyä. Lisäksi on sanottava, että Kajaanissa on hyvät ja terveelliset ruoat sekä salaatit.

– 15–16 euroa alkaa olla jo kipuraja ark