Paikallisuutiset
Kajaanin Kipinän koulusta kipinää yleisurheiluun – Tauolla ollut toiminta palasi
Tauolla ollut toiminta starttasi uudelleen viiden juniorin voimin. Yleisurheiluseura toivoo lisää osallistujia alkeisopetukseen, jossa tärkeintä on liikkumisen ilo ja riemu.
Tauolla olleet Kajaanin Kipinän yleisurheilukoulut lapsille ja nuorille tekivät paluun tammikuun 7. päivä. Käytännössä kevätkauteen startattiin yhtenä ryhmänä, sillä ensimmäiseen treeniin saapui viisi osallistujaa, joista suurin osa nuorisoryhmäikäisiä.
– Opettaja on puhunut useamman vuoden, että min