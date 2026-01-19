Paikallisuutiset

Kajaanin Kipinän yleisurheilukoululaiset valmistautumassa hyppelyharjoitukseen Vili Ikosen johdolla. Kuva: Hannu Mustonen

Kajaanin Kipinän koulusta kipinää yleisurheiluun – Tauolla ollut toiminta palasi

Tauolla ollut toiminta starttasi uudelleen viiden juniorin voimin. Yleisurheiluseura toivoo lisää osallistujia alkeisopetukseen, jossa tärkeintä on liikkumisen ilo ja riemu.

Koti-Kajaani

Tauolla olleet Kajaanin Kipinän yleisurheilukoulut lapsille ja nuorille tekivät paluun tammikuun 7. päivä. Käytännössä kevätkauteen startattiin yhtenä ryhmänä, sillä ensimmäiseen treeniin saapui viisi osallistujaa, joista suurin osa nuorisoryhmäikäisiä.

