Paikallisuutiset
Kajaanin kirkon mittava urkuremontti on valmis – kuuntele miltä kuulostaa Finlandia-hymni uudistetuilla uruilla
Vanhoihin urkuihin yhdistetyt uudet, sähköiset urkuosat mahdollistavat monipuolisen materiaalin hyvin moniäänisen soitannan. Uudistetuissa uruissa on yhteensä 2200 pilliä ja 34 äänikertaa.
Alkukesästä yli vuoden kestänyt Kajaanin pääkirkon urkurakennusprojekti oli valmis. Projektissa urkuihin rakennettiin kahdeksan äänikertaa käsittävä laajennusosa ja vuonna 1970 rakennettu soitin peruskorjattiin sekä äänitettiin uudestaan.
Vuosia kestäneen suunnitteluprosessin ja tammikuussa Kajaanin