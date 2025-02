Paikallisuutiset

Avoinna olleeseen hyvinvointijohtajan virkaan tuli määräajassa 23 hakemusta.

Kajaanistakin haetaan Haapavedelle hyvinvointijohtajaksi – lue täältä kaikki hakijat

Anne Mattila Kainuun Sanomat

Haapavedellä avoinna olleeseen hyvinvointijohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 23 hakemusta ja yksi hakemus saapui määräajan päättymisen jälkeen.

Haapavetisiä hakijoista on viisi. Virkaa on hakenut myös nykyisin tehtävässä virkaatekevänä toimiva Suvi Haikola. Hänen kotikuntansa on Niv