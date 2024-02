Kotimaa

Kaksi kuoli hostellin tulipalossa Äkäslompolossa – ainakin yksi uhri oli suomalainen

Poliisi ei ole tavoittanut yhtä hostellissa majoittunutta.

STT Kainuun Sanomat

Kuvituskuva. Kuva: Jukka Lehojärvi / arkisto

Kaksi ihmistä on kuollut Silver Fox -hostellirakennuksen tulipalossa Äkäslompolossa Kolarissa, kertoo Lapin poliisilaitos tiedotteessaan. Poliisi on aiemmin kertonut, että yksi uhreista on suomalainen.

Poliisilla on tiedossa kaikki hostellissa majoittuneet. Yhtä ihmistä ei ole tavoitettu. Tutkinta hä