Kaksilla kengänpohjilla voi kävellä Helsingistä Kilpisjärvelle – ”En yhtään suunnitellu, laitoin tavaroita reppuun ja lähin ovesta ulos”

Helsinkiläinen Aleksi Sukava käveli kesän aikana läpi Suomen ja teki suomalaisista yhden havainnon.

Aleksi Sukava lähti kävelemään juhannuksena Helsingistä ja päätyi Kilpisjärvelle elokuun lopulla. Kilpisjärveltä hän aikoi vielä suunnata kohti Norjaa. Kuva: Aleksi Sukavan arkisto

Katja Keskitalo Kainuun Sanomat

Olipa kerran Aleksi Sukava, koodari Helsingistä, joka juhannuksena ajatteli, että jospa sitä vaikka lähtisi kävelylle. Ja kun oli aikaa ja mahdollisuus, hän lähti.

– En yhtään suunnitellu. Laitoin tavaroita reppuun ja lähin ovesta ulos, Sukava kertoo.

Määränpääksi hän ajatteli Lappia, ja koska Lahti o