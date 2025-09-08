Ihmiset
Kaksilla kengänpohjilla voi kävellä Helsingistä Kilpisjärvelle – ”En yhtään suunnitellu, laitoin tavaroita reppuun ja lähin ovesta ulos”
Helsinkiläinen Aleksi Sukava käveli kesän aikana läpi Suomen ja teki suomalaisista yhden havainnon.
Olipa kerran Aleksi Sukava, koodari Helsingistä, joka juhannuksena ajatteli, että jospa sitä vaikka lähtisi kävelylle. Ja kun oli aikaa ja mahdollisuus, hän lähti.
– En yhtään suunnitellu. Laitoin tavaroita reppuun ja lähin ovesta ulos, Sukava kertoo.
Määränpääksi hän ajatteli Lappia, ja koska Lahti o