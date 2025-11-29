Paikallisuutiset
Kalastuslupa-alueet uudistuvat valtion vesillä Kainuussa
Metsähallitus uudistaa valtion vesien kalastuslupa-alueet. Uudet kalastuslupa-alueet noudattavat pitkälti kalatalousalueita.
Vapakalastuksen viisi laaja aluetta lakkautetaan ja jaetaan pienempiin alueisiin kalatalousalueiden mukaisesti. Myös usein kuntarajoja noudattaneet pyydyslupa-alueet muuttuvat. Muutokset eivät koske pieniä kohdekohtaisia alueita tai yhteislupa-alueita, joissa on sekä valtion että yksityisten omistajien vesiä.
Pohjanmaan ja Kainuun vapakalastus-alue jaetaan 12 alueeksi. Sotkamon valtion vesien uusi lupa-alue lukeutuu 12 uuden alueen joukkoon. Sotkamoon muodostuu myös uusi pyydyslupa-alue, joka koostuu entisistä Kuhmon ja Sotkamon lupa-alueista.
Muutostöiden seurauksena kaikki pyydysluvat loppuvuodelle sekä kaikki luvat lakkautettaville vapakalastusalueille on hankittava viimeistään 30. marraskuuta 2025. Ensi vuoden kalastuslupien myynti uusille alueille aloitetaan 16. joulukuuta 2025.
Uusista kalastuslupa-alueista kerrotaan tarkemmin Eräluvat-sivustolla.