Paikallisuutiset

Vapakalastuksen viisi laaja aluetta lakkautetaan ja jaetaan pienempiin alueisiin kalatalousalueiden mukaisesti. Kuva: Niko Kemppainen

Kalastuslupa-alueet uudistuvat valtion vesillä Kainuussa

Eino Angeria
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Metsähallitus uudistaa valtion vesien kalastuslupa-alueet. Uudet kalastuslupa-alueet noudattavat pitkälti kalatalousalueita.

Vapakalastuksen viisi laaja aluetta lakkautetaan ja jaetaan pienempiin alueisiin kalatalousalueiden mukaisesti. Myös usein kuntarajoja noudattaneet pyydyslupa-alueet muuttuvat. Muutokset eivät koske pieniä kohdekohtaisia alueita tai yhteislupa-alueita, joissa on sekä valtion että yksityisten omistajien vesiä.

Pohjanmaan ja Kainuun vapakalastus-alue jaetaan 12 alueeksi. Sotkamon valtion vesien uusi lupa-alue lukeutuu 12 uuden alueen joukkoon. Sotkamoon muodostuu myös uusi pyydyslupa-alue, joka koostuu entisistä Kuhmon ja Sotkamon lupa-alueista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Muutostöiden seurauksena kaikki pyydysluvat loppuvuodelle sekä kaikki luvat lakkautettaville vapakalastusalueille on hankittava viimeistään 30. marraskuuta 2025. Ensi vuoden kalastuslupien myynti uusille alueille aloitetaan 16. joulukuuta 2025.

Uusista kalastuslupa-alueista kerrotaan tarkemmin Eräluvat-sivustolla.

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä