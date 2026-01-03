Paikallisuutiset
Kansanpaljoutta Paakin jäälyhtyjen äärellä: ”Lyhyesti sanottuna hattu pois päästä”
Perinteinen jäälyhtytapahtuma Sotkamon Paakinmäellä houkutteli paikalle runsaasti väkeä parinkymmenen asteen pakkasesta huolimatta.
Paakinmäellä Sotkamossa talkoolaiset sytyttivät lauantaina 3. tammikuuta noin 1 500 jäälyhtyä varsin napakassa pakkassäässä. Jo vuodesta 1993 jatkunut yhteisöllinen perinne keräsi runsaslukuisen yleisön nauttimaan taianomaisesta ilmaistapahtumasta.
