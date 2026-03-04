Paikallisuutiset
Sairaalassa ei enää maata niin kauan kuin ollaan sairaita – Suomussalmella osastopaikat vähenevät samalla kun kainuulaisten hoitoketju viilataan kuntoon
Suomussalmen terveyskeskuksen vuodeosastolta vähenee neljä vuodepaikkaa. Muutos on kuitenkin osa laajempaa kokonaisuutta: Kainuussa uudistetaan koko hoitoketjua niin, että sairaalassa ollaan vain sen aikaa kuin on välttämätöntä – ja hoito jatkuu kotona, kun se on turvallista.
Palveluesihenkilö Outi Väyrysen mukaan suuntaa on rakennettu jo lähes vuosikymmenen ajan.
– Jo vuonna 2017 lähdimme tarkastelemaan, miten voimme hoitaa kainuulaisia vaikuttavammin ja turvallisemmin. Ajatus oli, ettei kaikkien tarvitse olla sairaalassa, jos hoitoa voidaan antaa myös kotona, Väyrynen s