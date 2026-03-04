Paikallisuutiset

Sairaalassa ei enää maata niin kauan kuin ollaan sairaita – Suomussalmella osastopaikat vähenevät samalla kun kainuulaisten hoitoketju viilataan kuntoon

Palveluesihenkilö Outi Väyrysen mukaan osaston muutos on osa laajempaa hoitoketjun uudistusta. – Akuuttihoito tehdään siellä, missä tutkimukset saadaan nopeasti tehtyä, Väyrynen sanoo. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Suomussalmen terveyskeskuksen vuodeosastolta vähenee neljä vuodepaikkaa. Muutos on kuitenkin osa laajempaa kokonaisuutta: Kainuussa uudistetaan koko hoitoketjua niin, että sairaalassa ollaan vain sen aikaa kuin on välttämätöntä – ja hoito jatkuu kotona, kun se on turvallista.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

Palveluesihenkilö Outi Väyrysen mukaan suuntaa on rakennettu jo lähes vuosikymmenen ajan.

– Jo vuonna 2017 lähdimme tarkastelemaan, miten voimme hoitaa kainuulaisia vaikuttavammin ja turvallisemmin. Ajatus oli, ettei kaikkien tarvitse olla sairaalassa, jos hoitoa voidaan antaa myös kotona, Väyrynen s