Katso videoilta jumppaliikkeet, jotka rentouttavat kireää niskaa – ”Yksikään venytyksistä ei ollut niskalle”
Method Putkisto -ohjaaja Helka Leimu-Pelkonen esittelee suosikkiliikkeensä, jotka parantavat niskan asentoa ja kehon hyvinvointia.
Millaisilla jumppaliikkeillä toimistotyöntekijä voi ylläpitää hyvää työasentoa? Tähän vastaa Method Putkisto -ohjaaja Helka Leimu-Pelkonen.
Ensinnäkin liikkeet on tehtävä seisaaltaan, Leimu-Pelkonen aloittaa.
– Toimistotyöntekijä istuu koko työpäivän, jolloin harva jaksaa kannatella hyvää istuma-asent