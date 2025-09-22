Paikallisuutiset

Ryhdikäs kuin koivu. Helka Leimu-Pelkosella on yli 20 vuoden kokemus Method Putkisto -ohjaajana toimimisesta. Kuva: Maria Hoppania

Katso videoilta jumppaliikkeet, jotka rentouttavat kireää niskaa – ”Yksikään venytyksistä ei ollut niskalle”

Method Putkisto -ohjaaja Helka Leimu-Pelkonen esittelee suosikkiliikkeensä, jotka parantavat niskan asentoa ja kehon hyvinvointia.

Millaisilla jumppaliikkeillä toimistotyöntekijä voi ylläpitää hyvää työasentoa? Tähän vastaa Method Putkisto -ohjaaja Helka Leimu-Pelkonen.

Ensinnäkin liikkeet on tehtävä seisaaltaan, Leimu-Pelkonen aloittaa.

– Toimistotyöntekijä istuu koko työpäivän, jolloin harva jaksaa kannatella hyvää istuma-asent

