Kauppakadun funkistalojen rivistö kaipaa vielä viimeistä silausta, sanoo Päivi Tervonen
Tervonen on työurallaan sinnikkäästi puolustanut kunnostuksia, ja yksi kohde oli poltettavaksi tuomittu Tiaisen torppa. Kulttuuriperinnön asiantuntijalla on myös vastaus kysymykseen, milloin Kajaanin linna rakennetaan uudelleen.
Kauppakadun funkistalojen rivistö on kulttuuriperinnön erityisasiantuntija Päivi Tervosen yksi lempipaikoista Kajaanissa. Vaaleat sodan jälkeen rakennetut kerrostalot ovat arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelemia ja tyylisuuntansa merkittävä kokonaisuus.
Tervonen katselee niitä ammattilaisen silmin.
