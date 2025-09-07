Urheilu

Pienempi Savonjoen haaroista on vähävetinen ja kivinen. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Kävimme tutkimassa Saarikenttää reunustavaa Savonjokea – katso videolta, kuinka paljon lohkareita uomaan mahtuu

Taktiikkaan vaikuttava ja pelaajan turvallisuutta huonontava Saarikentän erikoispiirre puhuttaa vuodesta toiseen.

Jymyn Iivari Vihanto oli selväsanainen kommentoidessaan tiistaina 2. syyskuuta pelatun toisen välieräottelun jälkeen Vimpelin Saarikentän tilaa.

Vihanto kieltäisi pelaamisen Saarikentällä.

– Yhtään peliä ei pitäisi pelata Saarikentällä. Onhan se pelitaktisesti huono kenttä ja pinnaltaankin yksi epätas

