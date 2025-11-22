Urheilu

Kelkkauria pitkin poikin Suomussalmea – ladut, kylpylät ja maisemat kaupan päälle

Turkulaiselle Hannu Toivaselle Suomussalmen talvi merkitsee vapautta, ystävyyttä ja lumisia reittejä, joita riittää silmänkantamattomiin. Moottorikelkkailu on hänelle enemmän kuin harrastus – se on yhteisö ja elämäntapa, joka saa palaamaan Kainuuseen vuosi toisensa jälkeen.

Moottorikelkkailu on monen eteläsuomalaisen syy suunnata talvella Kainuuseen. Reitit kulkevat upeissa maisemissa, ja huolto sekä palvelut löytyvät läheltä. Kuva: Hannu Toivasen kotialbumi

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmen talvi vetää Hannu Toivasta puoleensa vuodesta toiseen. Etelässä lumi on käynyt harvinaiseksi, mutta Kainuussa sitä riittää.

– Kyllä täällä saa kelkkailusta sen, mitä siihen kuuluu. Reitit ovat kunnossa, maisemat hienoja ja porukka mahtava. Ei tarvitse miettiä, pääseekö ajamaan – täällä p