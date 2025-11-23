Kotimaa

Kia EV4:n ajo-ominaisuudet ovat kunnossa, mutta varoittimien pimputus ja tehottomat valot droppaavat tunnelmaa

Tuore EV4 on Kian ehdokas Vuoden Auto Suomessa 2026 -valinnassa. Uskallan epäillä, että se ei tätä kisaa voita.

Pitkäperäinen Kia EV4 ei kilpaile maailman kauneimman auton tittelistä. Fastbackit tulevat Etelä-Koreasta, lyhyet hatchbackit puolestaan Slovakiasta. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Kia EV4 -sähköauto pitkällä fastback-perällä on yksi niistä nykykulkineista, jotka varmasti jakavat katsojien mielipiteet.

Autoa ei voi sanoa suorastaan kauniiksi – tai ainakin kauneusarvoja pitää punnita uudesta näkökulmasta. Kian korimuotoilu on jo valmiiksi kulmikasta ja terävää, joten fastback-ma