Kiekko jäähän - Janne Maaningan kirja on opas nuorille ja perheille lajin salaisuuksiin
Janne Maaningan Jääkiekkoilijan kirja julkaistiin marraskuussa. Kirjassa Maaninka entisenä pelaajana avaa jääkiekkoilijoiden salaisuudet kaikkien saataville.
Jääkiekkoilijan kirjan alussa Maaninka siteeraa tekstiä maailman kuulun kitaristin Slashin omaelämänkerrasta. Slash oli taiteellisesta perheestä, ja lähipiiri koostui muusikoista.
Samoin on jääkiekkoilijoiden kohdalla. Osa jääkiekkoilijoista tulee perheistä, joissa jo vanhemmat ovat pelanneet kiekkoa